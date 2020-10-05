В Минфине рассказали, сколько денег потратили на борьбу с COVID-19

По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней произведено платежей на сумму 6,75 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из этой суммы 3,39 млрд грн – из государственного бюджета и 3,36 млрд грн – из местных бюджетов. За сентябрь израсходовано 1,4 млрд грн.
На инфографике ниже приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.
Как отмечается, наибольшая сумма – 2 064,5 млн грн – была израсходована на услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам больных COVID-19.
Инфографика: Минфин
Напоминаем, что ознакомиться с актуальной информацией об использовании средств на борьбу с COVID-19 можно на официальном сайте Минфина.
Ранее Finance.ua сообщал о том, что лечение одного пациента с тяжелым течением болезни стоит от 45 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компанийВчера, 16:13 - 922 14
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС3 ч. назад - 413 6
Население продолжает сдавать валютуВчера, 08:46 - 2740 6
Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-19Вчера, 13:00 - 2757 4
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВС9 ч. назад - 475 3
Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 годуВчера, 21:30 - 3146 2
Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-19Вчера, 13:00 - 2757 4
На дорогах Украины начнут устанавливать новые средства успокоения движенияВчера, 17:00 - 1550 3
Для украинцев зимой подешевеет газ - КоболевВчера, 11:00 - 1506 2
Всемирный банк назвал последствия повышения минимальной зарплаты в УкраинеВчера, 15:04 - 1322
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkПозавчера, 17:10 - 271
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 831
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 789
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1064
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1121