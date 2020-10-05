В Минфине рассказали, сколько денег потратили на борьбу с COVID-19

По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней произведено платежей на сумму 6,75 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из этой суммы 3,39 млрд грн – из государственного бюджета и 3,36 млрд грн – из местных бюджетов. За сентябрь израсходовано 1,4 млрд грн.

На инфографике ниже приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Как отмечается, наибольшая сумма – 2 064,5 млн грн – была израсходована на услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам больных COVID-19.



Инфографика: Минфин

Напоминаем, что ознакомиться с актуальной информацией об использовании средств на борьбу с COVID-19 можно на официальном сайте Минфина.

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