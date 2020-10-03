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В Минсоцполитики назвали основные направления развития пенсионной системы

В Минсоцполитики назвали основные направления развития пенсионной системы

В Министерстве социальной политики назвали 5 основных шагов для дальнейшего развития пенсионной системы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на заседание рабочей группы по развитию пенсионной системы, которое прошло 6 октября 2020 года в Министерстве социальной политики. На встрече были обсуждены важнейшие направления развития пенсионной системы, по которым должны быть приняты согласованные решения.

Как же планируют развивать систему пенсий в Украине:

  • вопрос прожиточного минимума. Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что в Украине этот показатель используется для любых фискальных определений, однако не выполняет основной задачи – не служит стандартом социальной защиты граждан. Сейчас к величине прожиточного минимума «привязаны» почти 180 норм, которые регулируют уголовные, хозяйственные, административные вопросы. Это вдвое больше, чем норм, регулирующих вопросы социальных выплат, которых 79;
  • совершенствование пенсионного законодательства в солидарной пенсионной системе, в частности установление даты ежегодной индексации пенсий, ее распространение на отдельные категории пенсионеров, которым пенсия не индексируется, установление особенностей пенсионного обеспечения родителей детей с орфанными заболеваниями и прочее;
  • *введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий профессий, которым пенсия назначается досрочно;
  • развитие негосударственного пенсионного обеспечения повышения защиты имущественных прав и интересов участников накопительной системы пенсионного обеспечения.
  • введение второго уровня системы пенсионного обеспечения.

По словам Марины Лазебной, по первому и второму вопросу Минсоцполитики наработало четыре законопроекта, которые системно решают накопившиеся проблемы, и сейчас завершается их согласование с другими центральными органами исполнительной власти и социальными партнерами.

Как накопить себе на пенсию

Относительно блока вопросов по накопительной системе пенсионного обеспечения Марина Лазебная отметила, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект Закона Украины „Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” №2683 от 27.12.2019. Минсоцполитики полностью поддерживает его идею как основу для внедрения второго уровня и необходимость его принятия до конца года с учетом предоставленных предложений от Минсоцполитики, которые снизят коррупционные риски, риски монополизации, повысят защиту пенсионных накоплений людей и обеспечат комплексное развитие всех трех уровней пенсионной системы Украины.

Справка Finance.ua:

  • При этом Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что через 15 лет Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам
По материалам Finance.UA
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