В Минсоцполитики назвали основные направления развития пенсионной системы

В Министерстве социальной политики назвали 5 основных шагов для дальнейшего развития пенсионной системы.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на заседание рабочей группы по развитию пенсионной системы, которое прошло 6 октября 2020 года в Министерстве социальной политики. На встрече были обсуждены важнейшие направления развития пенсионной системы, по которым должны быть приняты согласованные решения.
Как же планируют развивать систему пенсий в Украине:
По словам Марины Лазебной, по первому и второму вопросу Минсоцполитики наработало четыре законопроекта, которые системно решают накопившиеся проблемы, и сейчас завершается их согласование с другими центральными органами исполнительной власти и социальными партнерами.
Относительно блока вопросов по накопительной системе пенсионного обеспечения Марина Лазебная отметила, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект Закона Украины „Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” №2683 от 27.12.2019. Минсоцполитики полностью поддерживает его идею как основу для внедрения второго уровня и необходимость его принятия до конца года с учетом предоставленных предложений от Минсоцполитики, которые снизят коррупционные риски, риски монополизации, повысят защиту пенсионных накоплений людей и обеспечат комплексное развитие всех трех уровней пенсионной системы Украины.
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