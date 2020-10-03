ФГВФЛ выплатил вкладчикам «Аркады» уже более 70 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплачивать средства вкладчикам АО АКБ «АРКАДА» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн. По состоянию на 7 октября 2020 года общая сумма средств, полученных вкладчиками этого банка, превысила 70 млн грн.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Как получить возмещение: для получения средств вкладчики могут обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в любой из банков-агентов Фонда: АО «КРЕДОБАНК», АО «ПРАВЭКС БАНК», ПАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАО «ПУМБ», АО «ТАСКОМБАНК», ПАО «ИДЕЯ БАНК», АБ «ПИВДЕННЫЙ», АО КБ «ПРИВАТБАНК», ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» или АО «ОЩАДБАНК».

Выплата средств осуществляется согласно общему реестру – перечню вкладчиков банка «Аркада», которые имеют право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн. Согласно им Фонд должен выплатить владельцам 4,6 тыс. счетов средства на общую сумму около 257 млн грн.

Требования вкладчиков сверх гарантированную сумму и других кредиторов «Аркада» принимаются с 1 по 30 октября этого года включительно по адресу: ул. Ольгинская, 3, г. Киев, 01001. Для этого на указанный адрес необходимо направить письменное заявление кредитора, образец которого размещен на сайте Фонда в разделе «Кредиторам». Также подать свои кредиторские требования можно непосредственно в банке.

Справка Finance.ua:

25 августа Национальный банка Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.

11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.

25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.

Ликвидация обанкротившегося банка “Аркада” продлится три года.