0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

ФГВФЛ выплатил вкладчикам «Аркады» уже более 70 млн грн

ФГВФЛ выплатил вкладчикам «Аркады» уже более 70 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает выплачивать средства вкладчикам АО АКБ «АРКАДА» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн. По состоянию на 7 октября 2020 года общая сумма средств, полученных вкладчиками этого банка, превысила 70 млн грн.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Как получить возмещение: для получения средств вкладчики могут обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в любой из банков-агентов Фонда: АО «КРЕДОБАНК», АО «ПРАВЭКС БАНК», ПАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАО «ПУМБ», АО «ТАСКОМБАНК», ПАО «ИДЕЯ БАНК», АБ «ПИВДЕННЫЙ», АО КБ «ПРИВАТБАНК», ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» или АО «ОЩАДБАНК».

Выплата средств осуществляется согласно общему реестру – перечню вкладчиков банка «Аркада», которые имеют право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн. Согласно им Фонд должен выплатить владельцам 4,6 тыс. счетов средства на общую сумму около 257 млн грн.

Требования вкладчиков сверх гарантированную сумму и других кредиторов «Аркада» принимаются с 1 по 30 октября этого года включительно по адресу: ул. Ольгинская, 3, г. Киев, 01001. Для этого на указанный адрес необходимо направить письменное заявление кредитора, образец которого размещен на сайте Фонда в разделе «Кредиторам». Также подать свои кредиторские требования можно непосредственно в банке.

Справка Finance.ua:

  • 25 августа Национальный банка Украины признал банк “Аркада” неплатежеспособным.
  • По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сейчас открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка “Аркада” 9 млрд грн.
  • 11 сентября ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада”.
  • 25 сентября НБУ объявил о ликвидации банка “Аркада”.
  • Ликвидация обанкротившегося банка “Аркада” продлится три года.
  • С 29 сентября 2020 года ФФГВФО начал осуществлять возмещение средств вкладчикам банка «Аркада» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.