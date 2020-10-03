ЕИБ выделяет 30 млн евро кредита на модернизацию логистической сети Укрпочты

Украина проведет модернизацию и цифровизацию Укрпочты: в рамках масштабного обновления логистической сети национального почтового оператора банк ЕС выделяет кредит в размере 30 млн евро на создание трех сортировочных центров, 20 депо и соответствующую ІТ-инфраструктуру.
Инвестиции позволят улучшить качество услуг и сократить время доставки, особенно для международных и внутренних посылок, писем и документов.
Детали. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и АО «Укрпочта», национальный оператор почтовой связи Украины, подписали соглашение о привлечении кредита в размере 30 миллионов евро для продолжения модернизации и цифровизации почтовых услуг страны. Кредитное соглашение, подписанное во время 22-го саммита Украина-ЕС, позволит Укрпочте начать масштабную модернизацию логистической сети с помощью развития трех новых сортировочных центров, 20-ти почтовых депо и ІТ-инфраструктуры.
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Благодаря кредиту от банка ЕС, Укрпочта разработает и внедрит новую современную логистическую сеть для обработки посылок, сократит сроки доставки и улучшит общее качество почтовых услуг для миллионов украинцев.
Что изменится. Как отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский, всего в рамках стратегии обновления логистической сети планируют привлечь примерно 100 миллионов евро для строительства 8 сортировочных хабов и 62 региональных депо:
ЕИБ также предоставил Укрпочте пакет технической помощи и поддержку в разработке инвестиционной программы, что является ключевой составляющей для обеспечения финансирования от ЕИБ. Техническая помощь включала анализ рынка, разработку бизнес-плана и инвестиционных потребностей для новой логистической сети.
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