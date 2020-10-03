ЕИБ выделяет 30 млн евро кредита на модернизацию логистической сети Укрпочты

Украина проведет модернизацию и цифровизацию Укрпочты: в рамках масштабного обновления логистической сети национального почтового оператора банк ЕС выделяет кредит в размере 30 млн евро на создание трех сортировочных центров, 20 депо и соответствующую ІТ-инфраструктуру.

Инвестиции позволят улучшить качество услуг и сократить время доставки, особенно для международных и внутренних посылок, писем и документов.

Детали. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и АО «Укрпочта», национальный оператор почтовой связи Украины, подписали соглашение о привлечении кредита в размере 30 миллионов евро для продолжения модернизации и цифровизации почтовых услуг страны. Кредитное соглашение, подписанное во время 22-го саммита Украина-ЕС, позволит Укрпочте начать масштабную модернизацию логистической сети с помощью развития трех новых сортировочных центров, 20-ти почтовых депо и ІТ-инфраструктуры.

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Благодаря кредиту от банка ЕС, Укрпочта разработает и внедрит новую современную логистическую сеть для обработки посылок, сократит сроки доставки и улучшит общее качество почтовых услуг для миллионов украинцев.

Что изменится. Как отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский, всего в рамках стратегии обновления логистической сети планируют привлечь примерно 100 миллионов евро для строительства 8 сортировочных хабов и 62 региональных депо:

новые логистические центры будут полностью автоматизированы и вынесены за город, что существенно ускорит доставку отправлений и улучшит сообщение и экологию в городах;

пропускная способность возрастет в 3-4 раза по сравнению с тем, что есть сейчас. Мы также предусмотрим отдельные складские помещения для интернет-магазинов;

таким образом, сделанные вечером заказы без лишней логистики будут попадать на сортировочную линию и уже утром будут на отделениях адресатов.

ЕИБ также предоставил Укрпочте пакет технической помощи и поддержку в разработке инвестиционной программы, что является ключевой составляющей для обеспечения финансирования от ЕИБ. Техническая помощь включала анализ рынка, разработку бизнес-плана и инвестиционных потребностей для новой логистической сети.

Справка Finance.ua:

Европейский инвестиционный банк ( ЕИБ ) – это банк Европейского Союза и институт долгосрочного кредитования. Это также единственный банк, чьим владельцем являются государства-члены Евросоюза, и который представляет интересы этих государств. ЕИБ тесно сотрудничает с институтами ЕС для внедрения политик Европейского Союза.

Как самый большой по объему многосторонний заемщик и кредитор ЕИБ обеспечивает финансирование и предоставляет экспертизу для надежных и стабильных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению политических целей ЕС. Более 90% деятельности ЕИБ происходит в Европе. Однако банк также помогает в реализации внешней политики и политики развития Евросоюза.