Минфин получил в проект бюджета предложений на 1,1 триллиона

Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен, что примерно равно размеру еще одного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Минфин завершил проведение мониторинга обнародования бюджетных запросов на 2021-2023 гг., которые в соответствии с Бюджетным кодексом должны быть публично доступными на сайтах ГРК.

На сегодня 91% главных распорядителей средств госбюджета придерживались требований действующего законодательства и разместили бюджетные запросы на своих сайтах.

9% ведомств, которые не предоставили информацию, это те ГРК, бюджетные запросы которых содержат информацию с ограниченным доступом, и ГРК, которые в процессе создания.

Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен.

“Мы получили предложений к проекту госбюджета-2021 только от ГРК на сумму 1,1 трлн грн – это еще на один такой бюджет, который мы подготовили”, – комментирует первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Кроме того, в ближайшее время народные депутаты также предоставят свои предложения к проекту бюджета на 2021 год.

Согласно бюджетному календарю, парламент должен принять госбюджет-2021 в первом чтении до 20 октября.

“Мы будем отстаивать принципы сбалансированности бюджета, реалистичности и невозможности его раздувания. Наша принципиальная позиция – все предложения в госбюджет должны быть подтверждены финансовым ресурсом с четкими расчетами”, – подчеркнул Улютин.