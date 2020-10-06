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Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производства

Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производства

Министерство юстиции Украины напомнило о том, как проверить, открыты ли против вас исполнительные производства.

Информацию обнародовали на FACEBOOK-странице министерства.

За неисполнение решения суда могут запретить:

  • отчуждать или приобретать имущество;
  • уехать из страны;
  • пользоваться своим транспортным средством;
  • открывать текущие счета в банках;
  • охотиться;
  • пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим или охолощенным оружием.

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“А если у вас есть задолженность по оплате алиментов более 6 месяцев – вы еще и не сможете занять должности государственной службы или баллотироваться в депутаты разного уровня, ведь в таких ситуациях вы автоматически попадаете в Единый реестр должников, в котором отражаются данные о любых имущественных обязательствах лица”, – добавляют в Минюсте.

Как узнать, не открыты ли исполнительные производства в отношении вас:

  • необходимо перейти по ссылке, указав свое Ф. И. О. или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Сведения о должнике могут быть исключены из Единого реестра должников в таких случаях:

  • одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства;
  • при возврате исполнительного документа взыскателю;
  • при возврате исполнительного документа в суд;
  • в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

“Поэтому, если хотите снять с себя все ограничения – придется погасить все свои задолженности”, – подытожили в министерстве.

По материалам Finance.UA
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