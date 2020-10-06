Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производства

Министерство юстиции Украины напомнило о том, как проверить, открыты ли против вас исполнительные производства.

Информацию обнародовали на FACEBOOK-странице министерства.

За неисполнение решения суда могут запретить:

отчуждать или приобретать имущество;

уехать из страны;

пользоваться своим транспортным средством;

открывать текущие счета в банках;

охотиться;

пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим или охолощенным оружием.

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“А если у вас есть задолженность по оплате алиментов более 6 месяцев – вы еще и не сможете занять должности государственной службы или баллотироваться в депутаты разного уровня, ведь в таких ситуациях вы автоматически попадаете в Единый реестр должников, в котором отражаются данные о любых имущественных обязательствах лица”, – добавляют в Минюсте.

Как узнать, не открыты ли исполнительные производства в отношении вас:

необходимо перейти по ссылке, указав свое Ф. И. О. или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Сведения о должнике могут быть исключены из Единого реестра должников в таких случаях:

одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства;

при возврате исполнительного документа взыскателю;

при возврате исполнительного документа в суд;

в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

“Поэтому, если хотите снять с себя все ограничения – придется погасить все свои задолженности”, – подытожили в министерстве.