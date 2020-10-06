Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производства

Министерство юстиции Украины напомнило о том, как проверить, открыты ли против вас исполнительные производства.
Информацию обнародовали на FACEBOOK-странице министерства.
За неисполнение решения суда могут запретить:
Читайте также: Наследство с отягощениями: как быть с унаследованными долгами
“А если у вас есть задолженность по оплате алиментов более 6 месяцев – вы еще и не сможете занять должности государственной службы или баллотироваться в депутаты разного уровня, ведь в таких ситуациях вы автоматически попадаете в Единый реестр должников, в котором отражаются данные о любых имущественных обязательствах лица”, – добавляют в Минюсте.
Как узнать, не открыты ли исполнительные производства в отношении вас:
Сведения о должнике могут быть исключены из Единого реестра должников в таких случаях:
“Поэтому, если хотите снять с себя все ограничения – придется погасить все свои задолженности”, – подытожили в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине рассматривают идею карантина выходного дняВчера, 13:25 - 2116 24
Еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовВчера, 18:25 - 1680 11
Шмыгаль заявил, что накопительной пенсионной системе бытьВчера, 14:15 - 729 7
Аналитики прогнозируют рост цены на газ для украинцевВчера, 21:02 - 440 3
Бизнес призвал парламент не отменять мораторий на проверкиВчера, 12:46 - 410 3
В Украине рассматривают идею карантина выходного дняВчера, 13:25 - 2116 24
Еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристовВчера, 18:25 - 1680 11
В Украине мошенники используют новую схему обмана с кодамиВчера, 14:35 - 1623
Доллар дешевеет в связи с ростом надежд на новый пакет стимулов в СШАВчера, 10:45 - 1338
Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всего2 ч. назад - 1218
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 492
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1088
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 976
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1245
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1289