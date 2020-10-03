Финучреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов

Президент Украины подписал закон, обязывающий финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов в сумме менее минимальной заработной платы (на сегодня – 5 тыс. грн) и со сроком до одного месяца.

Об этом говорится на сайте НБУ

Также этот закон устанавливает максимальную планку санкций, которые финансовое учреждение может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту.

Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. В том числе и в рекламе.

Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неверному пониманию стоимости кредита потребителем и может поставить заемщика в трудное финансовое положение.

Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно: полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, информацию о санкциях в случае просрочки и прочее. Также финансовой компании запрещено менять условия договора в одностороннем порядке.

Однако финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе в сумме, не превышающей минимальную зарплату. Такое обязательство есть только для кредитов свыше минимальной зарплаты.

При этом НБУ планирует установить требование к финансовым компаниям размещать существенные характеристики кредитных продуктов (в том числе микрокредитов) на своих сайтах, тем самым обеспечивая своевременное предоставление полной, точной и достоверной информации о финансовых услугах.

Штрафы. Именно штрафы в случае просрочки могут удвоить-утроить или даже в десять раз увеличить долг. Клиенты могут не разобраться в графике платежей. В то же время система уплаты штрафов может быть прописана слишком сложно, поэтому заемщик не понимает их объема.

Штраф может составить, например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% в каждый последующий день. К этому может добавляться пеня, например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки. После того, как закон вступит в силу, появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита.

В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре). Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредиту может меняться в худшую для клиента сторону. До вступления в силу данного закона Национальный банк должен привести в соответствие свои нормативно-правовые акты.

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