"Новая почта" начала принимать цифровые документы в "Дії"

С 5 октября по цифровым документам в “Дії” на “Новой почте” можно будет получить посылки, грузы и денежные переводы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Для получения посылки, груза или денежного перевода в отделении, вместо бумажных документов, которые удостоверяют личность, можно использовать цифровые паспорта и водительское удостоверения в приложении Дія 2.0.

На Новой почте можно получить посылки стоимостью до 5 тыс. грн, показав мобильное приложение Дія оператору для идентификации личности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что посылки стоимостью более 5 тыс. грн или другие финансовые операции можно сделать только после верификации личности. Для этого раньше операторы делали копию паспорта клиента, теперь можно поделиться цифровой копией документа в Дії.

Минцифры и Новая почта сейчас тестируют шеринг цифровых документов (передачу копий), после чего цифровые копии смогут использовать и другие компании.