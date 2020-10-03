Гетманцев про Рожкову и Сологуба: Зачем обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, комментируя выговор членам правления НБУ Сологубу и Рожковой, заявил, что не переводил бы “банальный бытовой конфликт на кухне НБУ в плоскость высокой, а тем более международной финансовой политики”.

Об этом он написал в Telegram-канале.

“Очевидно, что жестко критиковать работу руководства НБУ, при этом негативное влияя на результат последней, уместнее не состоя непосредственно в руководстве НБУ. Это понятно всем, кто владеет элементарной общечеловеческой моралью или, если хотите, порядочностью. Зачем уж тем более обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций, тобой же подписанных? Думаю, не стоит.

Поэтому дышим ровно, работаем дальше. На курс это точно не повлияет”, – отметил Гетманцев.

Объявление выговора и недоверия членам правления Национального банка Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу произошло за закрытой дверью, без объяснения причин и заслушивания сторон, заявила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что “выглядит дико получить выговор за профессиональные и непредвзятые коммуникации”.

Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора – Якова Смолия, уволенного в августе.