SkyUp зимой запускает рейсы в Болгарию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейсы из Киева в Софию и обратно.
Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.
Сегодня мы открываем продажу билетов SkyUp Airlines в зимнюю Болгарию. Уже можно начинать планировать себе снежные каникулы в период с 23.12.20 до 30.01.21.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.
К концу осени Болгария отменила обязательную самоизоляцию для украинских туристов… Сейчас требования к путешествиям зимой еще не известны. Поэтому обязательно проверьте актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.
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