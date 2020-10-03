SkyUp зимой запускает рейсы в Болгарию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейсы из Киева в Софию и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

Сегодня мы открываем продажу билетов SkyUp Airlines в зимнюю Болгарию. Уже можно начинать планировать себе снежные каникулы в период с 23.12.20 до 30.01.21.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и субботам.

К концу осени Болгария отменила обязательную самоизоляцию для украинских туристов… Сейчас требования к путешествиям зимой еще не известны. Поэтому обязательно проверьте актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета.