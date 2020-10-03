Межбанк: новости из НБУ и активная скупка валюты нерезидентами - сегодня главная угроза для нацвалюты

Вторник, 6 октября на валютном рынке пройдет очень динамично и с определенной долей интриги.

Вчерашние активные покупки валюты иностранцами в сочетании с усилением напряженности в руководстве Нацбанка, что в конечном итоге вылилось в объявление выговора и заявление о недоверии двум членам правления НБУ- Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу – усилило нервозность на межбанке.

“Деньги любят тишину” и происходящие события среди топ-менеджмента главного банка страны провоцируют с одной стороны – активизацию спекулятивных игр вокруг курса, а с другой – частично нервируют иностранных инвесторов, которые и без этого активно выходят из украинских ОВГЗ. Рост спроса на валюту со стороны нерезидентов способен существенно менять расклад сил на торгах и влиять на котировки межбанка. Как бы не закончился сейчас конфликт в Нацбанке – это не добавляет уверенности участникам рынка в дальнейших перспективах гривны.

Скорее всего, сегодня продолжатся спекулятивные попытки разогреть курс на новостях из НБУ и именно поведение регулятора в ближайшие дни будет главным ориентиром для рынка на ближайшее время. Вероятнее всего, Нацбанк продолжит ту же тактику выхода на рынок с продажей доллара в моменты нехватки валюты на межбанке с целью сглаживания курсовых колебаний. И делать это будет оперативно, чтобы не подогревать ажиотаж. Периодически “помогать” ему будет и Укргазбанк, который давно уже замечен с продажей валюты в трудные для гривны периоды. По факту, госбанк будет продавать валюту НАК Нафтогаза (т.е. тоже госкомпании), а основными ее покупателями будут нерезиденты за счет той гривны, которая у них будет накапливаться за счет операций по продаже ОВГЗ на вторичном рынке и процентов, получаемых по ранее размещенным бумагам. К ним периодически будут присоединяться и местные крупные импортеры. Экспортеры же наоборот постараются пока придерживать валютную выручку в надежде на дальнейший рост котировок.

Дефицит предложения на фоне периодически во многом искусственно создаваемого роста спроса и ажиотажа – вот один из вероятных сценариев развития событий в ближайшие пару дней. Психологическое давление на гривну на новостях из НБУ в сочетании с активной скупкой валюты нерезидентами – сегодня главная угроза для нацвалюты. В этой ситуации Нацбанку придется быстро и оперативно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы показать рынку, что все под контролем.

Параллельно с этим, во вторник тренд на валютном межбанке будет полностью зависеть от задач и курсовых интересов крупнейших местных игроков, которым нужна гривна для финансирования своей текущей хозяйственной деятельности. По прогнозам Finance.ua, объемы торгов во вторник будут находиться в пределах $140-200 млн при совершении до 540-600 сделок.

В связи с нервозностью на межбанке наличный рынок будет вынужден еще более оперативно реагировать на поведение котировок межбанка. Спред между покупкой/продажей по евро будет находиться в большинстве обменников финкомпаний в пределах 20-25 копеек на евро, а по доллару – до 20 копеек.

Частично на ресурсный и валютный рынки сегодня и завтра повлияет и проводимый 6 октября аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники в этот раз оставили к размещению облигации в гривне на все ранее предполагаемые сроки в 112,357 и 861 день и в долларе на 183 дня (обычно они сокращают один-два срока размещения). Именно присутствие валютных бумаг может существенно увеличить общие поступления в бюджет от этого аукциона. Основными покупателями гривневых облигаций останутся госбанки и местные крупные финучреждения, а вот на валютные облигации возможен спрос и со стороны отдельных нерезидентов, которые “не боятся” кадровых разборок в НБУ.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, на 6 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,55 гривен, евро – коридор 33,20 – 33,70 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,20 – 28,65 гривен, евро 32,85 – 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,41 / 28,42

евро – 33,48 / 33,49

Курсы валют на Межбанке

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