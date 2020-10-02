Минцифры презентовало "Дія 2.0"

Пятого октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.
Среди функционала приложения появилось немало нового. В частности, в Минцифры увеличили конверсию отображения документов в приложении.
“К сожалению, в Украине многие данные — некачественные. И не у всех в “Дії” отображаются некоторые документы, поскольку, например, реестр является новым и в нем нет этих данных или есть другая проблема. Наша команда разработала алгоритм, благодаря которому отражение увеличилось еще на 20-30%, поэтому сегодня украинцы смогут увидеть свои документы, если до этого они не отражались”, – рассказал Федоров.
Кроме того, теперь в кабинете водителя можно расшерить свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт).
Среди новых документов были представлены:
Новые продукты в приложении:
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