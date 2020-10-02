0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Минцифры презентовало "Дія 2.0"

Минцифры презентовало "Дія 2.0"

Пятого октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.

Среди функционала приложения появилось немало нового. В частности, в Минцифры увеличили конверсию отображения документов в приложении.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

“К сожалению, в Украине многие данные — некачественные. И не у всех в “Дії” отображаются некоторые документы, поскольку, например, реестр является новым и в нем нет этих данных или есть другая проблема. Наша команда разработала алгоритм, благодаря которому отражение увеличилось еще на 20-30%, поэтому сегодня украинцы смогут увидеть свои документы, если до этого они не отражались”, – рассказал Федоров.

Кроме того, теперь в кабинете водителя можно расшерить свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт).

Среди новых документов были представлены:

  • карточка налогоплательщика (РНОКНП);
  • справка ВПЛ (переселенца);
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • электронная прописка в паспортах и свидетельстве.

Новые продукты в приложении:

  • “шеринг” документов. Возможность поделиться копиями цифровых документов;
  • оплата штрафов за нарушение ПДД (фото- и видеофиксация);
  • оплата долгов по исполнительным производствам.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.