Минцифры презентовало "Дія 2.0"

Пятого октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.

Среди функционала приложения появилось немало нового. В частности, в Минцифры увеличили конверсию отображения документов в приложении.

“К сожалению, в Украине многие данные — некачественные. И не у всех в “Дії” отображаются некоторые документы, поскольку, например, реестр является новым и в нем нет этих данных или есть другая проблема. Наша команда разработала алгоритм, благодаря которому отражение увеличилось еще на 20-30%, поэтому сегодня украинцы смогут увидеть свои документы, если до этого они не отражались”, – рассказал Федоров.

Кроме того, теперь в кабинете водителя можно расшерить свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт).

Среди новых документов были представлены:

карточка налогоплательщика ( РНОКНП );

); справка ВПЛ (переселенца);

(переселенца); свидетельство о рождении ребенка;

электронная прописка в паспортах и свидетельстве.

Новые продукты в приложении: