Банковская система на передовой цифровой трансформации - Шевченко

Украина — первая страна мира, где действуют цифровые паспорта, а также четвертая страна Европы с цифровыми водительскими правами.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.
“Когда мы больше года назад обещали Государство в смартфоне – нам никто не верил. Уже через год Украина стала четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Дальше – больше. Немного приоткрою завесу: 2021 год станет началом вхождения страны в paperless. Мы избавимся от бумажных справок, ни один орган больше не будет требовать бумажные справки”, – отметил он.
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что банковская система на передовой цифровой трансформации.
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“Банки смогут использовать приложение “Дія” для того, чтобы открыть банковские счета. Пройти идентификацию в финансовом учреждении и открыть счет в банке можно не выходя из дома. Для украинца стало неважным, где он живет – в небольшом поселке или в городе и имеет ли поблизости хоть одно банковское отделение”, – рассказал глава регулятора.
Цели Минцифры. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, рассказал, что ведомство поставило перед собой несколько целей:
Результаты, которые уже есть:
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