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Банковская система на передовой цифровой трансформации - Шевченко

Банковская система на передовой цифровой трансформации - Шевченко

Украина — первая страна мира, где действуют цифровые паспорта, а также четвертая страна Европы с цифровыми водительскими правами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.

“Когда мы больше года назад обещали Государство в смартфоне – нам никто не верил. Уже через год Украина стала четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Дальше – больше. Немного приоткрою завесу: 2021 год станет началом вхождения страны в paperless. Мы избавимся от бумажных справок, ни один орган больше не будет требовать бумажные справки”, – отметил он.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что банковская система на передовой цифровой трансформации.

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“Банки смогут использовать приложение “Дія” для того, чтобы открыть банковские счета. Пройти идентификацию в финансовом учреждении и открыть счет в банке можно не выходя из дома. Для украинца стало неважным, где он живет – в небольшом поселке или в городе и имеет ли поблизости хоть одно банковское отделение”, – рассказал глава регулятора.

Цели Минцифры. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, рассказал, что ведомство поставило перед собой несколько целей:

  • 100% услуг перевести в онлайн;
  • 95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов подключить к интернету;
  • обучить 6 млн украинцев цифровым навыкам;
  • 10% ВВП страны должно поступать из ІТ-сферы.

Результаты, которые уже есть:

  • мобильным приложением Дія уже пользуются 5 млн пользователей.
  • на портале Дія уже более 2 млн пользователей. Создана самая быстрая регистрация бизнеса в мире;
  • мобильный интернет: за три месяца 2 700 населенных пунктов, где проживают 1,2 млн украинцев, впервые получили 4G;
  • запустили образовательный портал Дія.Цифровое образование. На портале можно бесплатно обучиться цифровому образованию. Там уже почти 1 млн посетителей, а в доступе 31 образовательный сериал;
  • скоро будет подан в парламент проект закона о Diia city, над которым работали почти год;
  • на закупках сэкономлено 2,8 млрд грн средств налогоплательщиков.
  • октября запустили первое в Украине е-медицинское заключение о рождении, а уже до конца года перенесут в онлайн больничный (листок нетрудоспособности) и второе медицинское заключение. Это поможет Украине сэкономить сотни миллионов гривен;
  • также еМалятко полностью переходит в онлайн: на портале Дія доступна е-форма заявления на получение комплексной услуги еМалятко. Такая услуга доступна в 397 роддомах, перешедших на электронные медицинские заключения;
  • на портале Дія введен еще один сервис – регистрация места жительства ребенка до 14 лет. Пока он доступен в Киеве и Харькове, а уже до конца года охватит всю страну.

По материалам Finance.UA
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