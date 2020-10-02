Банковская система на передовой цифровой трансформации - Шевченко

Украина — первая страна мира, где действуют цифровые паспорта, а также четвертая страна Европы с цифровыми водительскими правами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время Diia Summit.

“Когда мы больше года назад обещали Государство в смартфоне – нам никто не верил. Уже через год Украина стала четвертой страной Европы, которая имеет цифровые водительские права и первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Дальше – больше. Немного приоткрою завесу: 2021 год станет началом вхождения страны в paperless. Мы избавимся от бумажных справок, ни один орган больше не будет требовать бумажные справки”, – отметил он.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что банковская система на передовой цифровой трансформации.

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“Банки смогут использовать приложение “Дія” для того, чтобы открыть банковские счета. Пройти идентификацию в финансовом учреждении и открыть счет в банке можно не выходя из дома. Для украинца стало неважным, где он живет – в небольшом поселке или в городе и имеет ли поблизости хоть одно банковское отделение”, – рассказал глава регулятора.

Цели Минцифры. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, рассказал, что ведомство поставило перед собой несколько целей:

100% услуг перевести в онлайн;

95% транспортной инфраструктуры и населенных пунктов подключить к интернету;

обучить 6 млн украинцев цифровым навыкам;

10% ВВП страны должно поступать из ІТ-сферы.

Результаты, которые уже есть: