Альфа-Банк Украина запустил Google Pay и Apple Pay для оплат на сайте в один клик

Альфа-Банк Украина расширил возможности для бизнеса благодаря опции подключения систем мобильных платежей Google Pay или Apple Pay. Это обеспечивает быстрый и безопасный способ оплаты покупок на сайтах и в мобильных приложениях.

Новый сервис от Альфа-Банка заинтересует владельцев онлайн-магазинов, поскольку позволяет сократить время, которое клиенты тратят на проведение оплаты. С одной стороны, это упрощает сам процесс для клиента, с другой – уменьшает вероятность, что он передумает и откажется от своих товаров в корзине магазина.

Платежные системы легко интегрируются в платформу сайта. Для этого нужна лишь соответствующая платежная страница Альфа-Банка Украина, а интеграция непосредственно API Google Pay и Apple Pay не понадобится.

После установки платежных систем процесс покупки на сайте сокращается до минимума:

Наполнить корзину и нажать кнопку «Купить через Google Pay/Apple Pay».

Выбрать карту, сохраненную в Google Pay/Apple Pay, и подтвердить оплату.

Google Pay и Apple Pay надежно защищают платежную информацию клиентов в учетных записях с помощью нескольких уровней безопасности.

Подключайте Google Pay или Apple Pay легко!