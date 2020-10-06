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Цены на частные дома в пригороде Киева (июль – сентябрь 2020)

Цены на частные дома в пригороде Киева (июль – сентябрь 2020)

В сентябре средняя цена 1 кв.м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 20908 грн., относительно июня, средняя стоимость увеличилась на 5,6%. В долларовом эквиваленте – на 0,2% до 773 долл. США/кв.м (±1,8%).

Об этом пишет Столичная недвижимость.

С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в гривнах на 21,9%, а в долларах – на 0,9%.

За год цены на дома в пригороде Киева в гривнах повысились на 13,4%, а в долларах – на 0,6%. Индекс роста в гривнах составил 1,13, в долларах – 1,01.

Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 8,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 14,9% выше средневзвешенной цены июня и составляет 23826 грн. за 1 кв. м (840 долл./кв.м, +9%).

В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7853 грн./кв.м (277 долл./кв.м), а в 20% домов высшего ценового сегмента – 46494 грн./кв.м (1640 долл./кв.м). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,9.

В долларовом эквиваленте уменьшение средних цен наблюдалось

  • в Обуховском районе – на 1,4%.

В остальных районах увеличение составило от 0,4% до 2,1%. В национальной валюте во всех районах рост – от 3,9% в Обуховском до 7,6% в Вышгородском.

Количество выставленных на продажу домов в сентябре уменьшилось на 2% до 6188 единиц. Объем предложения домов в общей площади уменьшился на 1,3%, в долларовом выражении – на 1,4%.

Относительно декабря 2019 года предложение домов под Киевом увеличилось на 3,4%. Относительно сентября 2019 года – на 3,3%. Индекс роста составил 1,03.

Структура представленных к продаже домов. В сентябре 2020 г. большее количество частных домов предлагалось в Киево-Святошинском районе – 45%, в Бориспольском – 14%. Меньшее количество в Васильковском – 12%, Обуховском – 11%, Вышгородском – 10% и Броварском – 8%.

Площадь. В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв.м – 46%, и 250-500 кв.м – 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв.м – 18% и от 500 кв.м – 9%.

Цены. В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. – 47%, от 100 до 200 тыс. долл. – 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. – 11%, от 300 до 500 тыс. долл. – 9% и от 500 тыс. долл. – 9%.

По материалам Finance.UA
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