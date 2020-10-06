Смена поставщика газа: как это сделать

С открытием рынка газа поставщики в Украине конкурируют, предлагают населению более выгодные условия, борются за потребителей, совершенствуя качество сервиса и обслуживания. И хотя пока конкуренция разворачивается только среди титанов, таких как государственный «Нафтогаз», ЕГАЗ, на рынке появляются другие компании.

Об этом пишет dom.ria.

Как поменять поставщика газа В июле процесс смены поставщика газа упрощен на законодательном уровне – все можно сделать в электронном виде. По времени на перевод потребителя от одной компании в другую нужно до трех недель, но в основном это занимает 3-7 дней. Вместо бумажной волокиты в течение нескольких месяцев, которая в итоге все равно могла завершиться отказом, достаточно подать документы из электронного кабинета, и отказать, вам, в принципе, не могут.

Процедура смены поставщика онлайн:

заполните заявление – это может быть электронная форма на сайте поставщика услуг или бланк в электронном или бумажном виде; подпишите электронной цифровой подписью или от руки и отсканируйте – в зависимости от формата заявления;

прикрепите к заявлению сканированные варианты или фотографии паспорта, ИНН и документов о праве собственности на недвижимость;

загрузите файлы и отправьте с помощью специального интерфейса или письмом на электронную почту поставщика; получите оповещение, где новый поставщик укажет дату, с которой вы будете обслуживаться у него – это занимает до 20 дней.

Что дает смена поставщика газа. Менять поставщика газа можно уже несколько лет. Но раньше по причине отсутствия рынка делать это не было смысла. Сейчас же выбор обоснован, ведь среди поставщиков появляется конкуренция. Чаще всего украинцы меняют поставщиков с целью: покупки газа по более выгодной цене; получения услуг на более удобных условиях; повышения качества сервиса; участия в акциях и специальных предложениях; обеспечения добросовестного отношения со стороны компании.

Кто может менять поставщика. Менять компанию могут владельцы частных домов и квартир в многоэтажках. Процедура выглядит одинаково для всех. В отношении домов, отапливаемых коммунальными предприятиями теплокоммунэнерго, есть некоторые ограничения. Пока владельцы квартир в таких многоэтажках могут менять поставщика газа, но только того, который используется для газовой плиты и водонагревателя. Если же в квартире индивидуальное отопление – на смену поставщика никаких ограничений нет.

Как выполняется перевод к новому поставщику. На основании заявления компания рассматривает вас и принимает решение о переводе. Обычно в случае правильной подачи документов отказа быть не должно. Далее вас регистрируют. Договор со старым поставщиком расторгается автоматически, как только вы становитесь клиентом новой организации. Связываться и уведомлять предыдущего поставщика о переходе не нужно. Не позднее, чем через полтора месяца он пришлет вам платежку для окончательного перерасчета – оплатить ее нужно в течение 10 дней. Менять поставщика можно, даже если у вас есть долг.

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