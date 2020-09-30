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Huawei начала терять позиции на мировом рынке смартфонов

Huawei начала терять позиции на мировом рынке смартфонов

Компания Counterpoint оценила расстановку сил на мировой арене смартфонов по итогам августа. На рынке, судя по всему, начался передел, что объясняется жёсткими американскими санкциями в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

По подсчётам Counterpoint, во втором квартале текущего года Huawei лидировала в глобальном масштабе с долей около 20 %. На втором месте находилась южнокорейская компания Samsung с примерно таким же показателем, а далее следовали Apple, Xiaomi и OPPO с долями 11 %, 10 % и 9 % соответственно.

По итогам августа в бесспорные лидеры вырвался южнокорейский гигант Samsung, показав результат в 22 %. Huawei теперь находится на второй позиции: доля этой компании упала до 16 %.

«Бронза» досталась Apple — 12 %. Китайская Xiaomi по-прежнему находится на четвёртом месте с показателем в 11 % по итогам прошлого месяца.

Скорее всего, в обозримом будущем доля Huawei продолжит сокращаться. На этом фоне шансы улучшить рыночное положение получат такие поставщики, как OnePlus, OPPO, Realme, Vivo и Xiaomi.

По материалам internetua.com
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