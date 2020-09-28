Фонд Билла Гейтса приступил к массовому производству вакцин от коронавируса (видео)

Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса. Уже заключены соглашения с шестнадцатью фармацевтическими компаниями.
Обо всем этом миллиардер поведал, выступая в ООН на мероприятии, которое было посвящено доступу населения нашей планеты к вакцинам.
Среди прочего Билл Гейтс сказал: «Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то – устранить ее везде. Решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех, как можно скорее».
Он добавил: «У нашего фонда существует ряд соглашений с фармкомпаниями, но требуется больше, в особенности по поводу производства и распространения вакцины. Эти компании обязуются наращивать производство на беспрецедентных скоростях и гарантировать, что вакцины будут широко распространяться, как можно скорее».
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