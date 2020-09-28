Более 400 тысяч украинцев "перебежали" от газсбытов к Нафтогазу

С 1 октября поставщик “последней надежды” на рынке природного газа начал обслуживать бытовых потребителей. Об этом сообщила член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.

По оперативной информации, с 1 октября поставщик “последней надежды” обеспечивает газом более 410 тыс. бытовых потребителей, которые перешли от:

ПАО “Донецкоблгаз” – 404 549 потребителей;

ООО “Газпостачсервис” – 2 316 потребителей;

ОАО “Мелитопольгаз” – 1 388 потребителей;

ГП “Монтажник” – 3157 потребителей;

ПАО “Львовгаз” – 1 потребитель.

Сообщается, что причиной перехода клиентов стало отсутствие подтвержденной номинации на точку выхода к газораспределительной системе от предыдущих поставщиков.

“Главной целью деятельности поставщика “последней надежды” является обеспечение непрерывности поставок природного газа тем потребителям, которые в силу объективных обстоятельств остались без поставщика, особенно во время отопительного периода, предоставления потребителям времени для поиска нового поставщика природного газа и нивелирования действий недобросовестных поставщиков по отношению к потребителям природного газа”, – написала Кривенко.