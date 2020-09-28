Более 400 тысяч украинцев "перебежали" от газсбытов к Нафтогазу

С 1 октября поставщик “последней надежды” на рынке природного газа начал обслуживать бытовых потребителей. Об этом сообщила член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.
По оперативной информации, с 1 октября поставщик “последней надежды” обеспечивает газом более 410 тыс. бытовых потребителей, которые перешли от:
ПАО “Донецкоблгаз” – 404 549 потребителей;
ООО “Газпостачсервис” – 2 316 потребителей;
ОАО “Мелитопольгаз” – 1 388 потребителей;
ГП “Монтажник” – 3157 потребителей;
ПАО “Львовгаз” – 1 потребитель.
Сообщается, что причиной перехода клиентов стало отсутствие подтвержденной номинации на точку выхода к газораспределительной системе от предыдущих поставщиков.
“Главной целью деятельности поставщика “последней надежды” является обеспечение непрерывности поставок природного газа тем потребителям, которые в силу объективных обстоятельств остались без поставщика, особенно во время отопительного периода, предоставления потребителям времени для поиска нового поставщика природного газа и нивелирования действий недобросовестных поставщиков по отношению к потребителям природного газа”, – написала Кривенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги8 ч. назад - 1622 13
Правительство планирует отменить повышение зарплат учителей с 2021 года5 ч. назад - 808 10
С 1 октября "старые" банкноты гривны становятся недействительными (инфографика)Вчера, 10:03 - 10046 7
Украина имеет рекордные запасы газа - КоболевВчера, 21:05 - 621 6
В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривенВчера, 17:21 - 2181 4
ЗАЗ показал очередную новинку (фото)Вчера, 22:09 - 2231
В Украине «еврономера» начали штрафовать на 170 тысяч гривенВчера, 17:21 - 2181 4
В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета4 ч. назад - 1811 1
В "Укравтодоре" рассказали, сколько стоит строительство 1 километра дороги8 ч. назад - 1622 13
В Китае обнаружили кладбище элитных автомобилей (фото)17 ч. назад - 1516
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"7 ч. назад - 198
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Позавчера, 12:24 - 599
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1409
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4762 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2852