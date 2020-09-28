Microsoft инвестирует полмиллиарда долларов в украинский рынок - меморандум с Минцифрой

Компания Microsoft подписала с Министерством цифровой трансформации меморандум о сотрудничестве, по условиям которого намечены инвестиции Microsoft в развитие облачных сервисов на украинском рынке в размере около $500 млн (эта сумма может пересматриваться).

Об этом на брифинге 2 октября объявили представители компании и Минцифры.

Эти инвестиции, в том числе, пойдут на постройку двух дата-центров компании на территории Украины. Если данные будут храниться внутри страны, украинские госорганы смогут пользоваться облачными услугами компании.

Договоренности предусматривают также скидки или специальные условия по Microsoft Azure, Office 365 и другим облачным сервисам для украинских госорганов и организаций; проекты в сфере образования, и так далее.

По словам главы ведомства Михаила Федорова, правительство рассматривает перенос сервисов “Дія 2.0” в облака Microsoft.