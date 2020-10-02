Производство электроэнергии в Украине превысило план на 14% - Минэнерго

В Минэнерго обнародовали данные по производству электроэнергии в стране и по запасам топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, с начала октября АЭС выработали 54% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 36,6% электроэнергии, ВИЭ (“зеленая”) – 4%, ГЭС и ГАЭС – 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 202,3 млн кВт-ч, что на 14% превышает плановые показатели, рассказали в Министерстве.

На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся на плановом ремонте, информируют в Министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:

- угля на складах – 2,9 млн тонн, что на 1,54 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (213,7%);

- мазута – 47,9 тыс. тонн, что на 16,5 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (152,6%);

- газа в подземных хранилищах – 27,878 млрд куб. метров, что составляет 136,4% против соответствующего периода прошлого года.

Напомним, Кабмин поддержал инициативу Минэнерго продолжить программу “теплые кредиты” еще на год.