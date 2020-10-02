0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Производство электроэнергии в Украине превысило план на 14% - Минэнерго

Производство электроэнергии в Украине превысило план на 14% - Минэнерго

В Минэнерго обнародовали данные по производству электроэнергии в стране и по запасам топлива на зиму, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, с начала октября АЭС выработали 54% всей электроэнергии в стране. ТЭЦ и ТЭС произвели 36,6% электроэнергии, ВИЭ (“зеленая”) – 4%, ГЭС и ГАЭС – 5,8%.

Всего с начала месяца в Украине произведено электроэнергии 202,3 млн кВт-ч, что на 14% превышает плановые показатели, рассказали в Министерстве.

На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся на плановом ремонте, информируют в Министерстве.

Также в Минэнерго сообщили, с какими запасами топлива Украина входит в зиму:

- угля на складах – 2,9 млн тонн, что на 1,54 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (213,7%);

- мазута – 47,9 тыс. тонн, что на 16,5 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (152,6%);

- газа в подземных хранилищах – 27,878 млрд куб. метров, что составляет 136,4% против соответствующего периода прошлого года.

Напомним, Кабмин поддержал инициативу Минэнерго продолжить программу “теплые кредиты” еще на год.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.