Коронавирус у Трампа обвалил американские рынки

Американские индексы упали 2 октября на информации о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

В частности, промышленный индекс Dow Jones к 09:30 по киевскому времени потерял 434 пункта (1,6%), опустившись до отметки 27 257 пунктов. Сейчас он оценивается чуть лучше – на уровне 27 816 пунктов. Индекс S&P 500, в который входят 500 самых крупных компаний в США, снижался на 51 пункт (1,51%), до отметки 3 317,75.

Индекс электронной биржи Nasdaq в районе восьми утра по Киеву опускался до 11 320 пунктов. Сейчас котировки плавно растут, но все равно находятся значительно ниже уровня последних дней.