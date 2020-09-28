Сельхозпроизводителям направили 503 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 1 октября утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
“1 октября Минэкономики утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Средства получат около 3 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки”, – говорится в сообщении.
Общая сумма выплат на сегодня составляет 502,6 млн грн.
“Для Минэкономики важным является обеспечение устойчивости господдержки. Программа по удешевлению кредитов – одна из самых успешных правительственных программ, которая помогает привлечь финансовый ресурс, в первую очередь, малым и средним производителям, и способствует развитию бизнеса на селе. А это новые рабочие места, увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и дополнительные поступления в местные бюджеты, – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 39,4 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) – 12,2 млрд грн.
По видам кредитов:
По видам деятельности заемщиков:
Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.
Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (34 банка), участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 28 банков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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