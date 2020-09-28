Сельхозпроизводителям направили 503 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 1 октября утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“1 октября Минэкономики утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Средства получат около 3 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки”, – говорится в сообщении.

Общая сумма выплат на сегодня составляет 502,6 млн грн.

“Для Минэкономики важным является обеспечение устойчивости господдержки. Программа по удешевлению кредитов – одна из самых успешных правительственных программ, которая помогает привлечь финансовый ресурс, в первую очередь, малым и средним производителям, и способствует развитию бизнеса на селе. А это новые рабочие места, увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и дополнительные поступления в местные бюджеты, – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 39,4 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) – 12,2 млрд грн.

По видам кредитов:

краткосрочных – 5,6 млрд грн (45,8%);

среднесрочных – 3,2 млрд грн (26,3%);

долгосрочных – 3,4 млрд грн (27,9%).

По видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства – 2,1 млрд грн (17,8%);

другие отрасли – 10,1 млрд грн (82,2%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (34 банка), участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 28 банков.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.