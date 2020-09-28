0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Сельхозпроизводителям направили 503 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Сельхозпроизводителям направили 503 миллиона на компенсацию процентов по кредитам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 1 октября утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“1 октября Минэкономики утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Средства получат около 3 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки”, – говорится в сообщении.

Общая сумма выплат на сегодня составляет 502,6 млн грн.

“Для Минэкономики важным является обеспечение устойчивости господдержки. Программа по удешевлению кредитов – одна из самых успешных правительственных программ, которая помогает привлечь финансовый ресурс, в первую очередь, малым и средним производителям, и способствует развитию бизнеса на селе. А это новые рабочие места, увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и дополнительные поступления в местные бюджеты, – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 39,4 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) – 12,2 млрд грн.

По видам кредитов:

  • краткосрочных – 5,6 млрд грн (45,8%);
  • среднесрочных – 3,2 млрд грн (26,3%);
  • долгосрочных – 3,4 млрд грн (27,9%).

По видам деятельности заемщиков:

  • отрасль животноводства – 2,1 млрд грн (17,8%);
  • другие отрасли – 10,1 млрд грн (82,2%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (34 банка), участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 28 банков.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.