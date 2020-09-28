Бизнес-сезон в разгаре: осенью 2020 года в Киеве вырос спрос на жилье и коммерческие помещения

Начало традиционного бизнес-сезона и учебного года спровоцировало всплеск активности на рынке недвижимости Киева. Оживление наблюдалось как на рынке купли/продажи, так и аренды недвижимости. Цены на недвижимость вернулись на докарантинный уровень.

Об этом сообщает портал «Столичная недвижимость».

Что и за сколько покупали в сентябре:

повышенным спросом пользовались квартиры эконом- и бизнес-класса в новостройках. В основном это жилье в разных районах Киева площадью от 45 до 120 кв. м стоимостью 50-200 тыс. долларов;

на коммерческие помещения в разных районах столицы тоже был высокий спрос. В основном покупатели предпочитали недвижимость площадью 80-500 кв. м для размещения офисов, магазинов, салонов красоты, бутиков.

Что и за сколько арендуют в Киеве осенью 2020 года:

оживление рынка аренды недвижимости в сентябре произошло в основном благодаря студентам, приехавшим в столицу в начале учебного года;

на рынок недвижимости повлиял всплеск деловой активности и возвращение на работу тех арендаторов, которые отсутствовали в Киеве из-за карантина;

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наибольшей популярностью в первый месяц осени пользовались бюджетные одно- и двухкомнатные квартиры;

чаще всего арендовали недорогие квартиры – 9000-13 000 грн./мес. Такое жилье интересовало студентов и молодые семьи. За эту сумму можно было снять 1-2-комнатную квартиру в большинстве случаев в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском районах;

центральные районы Киева также не остались без внимания. Здесь арендаторы снимали одно-, двух- и трехкомнатные квартиры от 15 000 грн./мес;