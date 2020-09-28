Украина с начала года взяла в долг почти 400 миллиардов гривен

В январе-сентябре 2020 года заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-сентябрь составили 399,3 млрд грн, или 76,9% от запланированных на этот период.
В целом от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 219,7 млрд грн (80,7% плана), в том числе в иностранной валюте – 87,7 млрд грн (2,6 млрд долл. США и 0,7 млрд евро)”, – говорится в сообщении.
При этом из внешних источников привлечено 179,6 млрд грн (72,6% плана), в том числе:
По информации Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь-сентябрь составили 330,6 млрд грн (98,8% плана), платежи по обслуживанию – 98,4 млрд грн (97,4% плана).
По данным Минфина, в 2021 году предусматривается рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн – до 684,7 млрд грн.
Из них облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составят 549,1 млрд грн, облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) – 86,4 млрд грн, поступления от приватизации ожидаются в размере 6 млрд грн и от международных финансовых организаций – 43,2 млрд грн.
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