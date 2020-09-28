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Компания Facebook объединила чаты Instagram и Messenger

Компания Facebook объединила чаты Instagram и Messenger

Компания Facebook представила новую услугу, который позволяет связываться пользователям Messenger и Instagram напрямую – без необходимости скачивать второе приложение.

Об этом сообщается в блоге Facebook.

“Более миллиарда людей уже используют Messenger как место для общения. Вот почему мы подключаем Messenger и Instagram, чтобы добавить в Instagram одни из лучших функций Messenger – так вы получите доступ к лучшему опыту обмена сообщениями, независимо от того, какое приложение вы используете”, – заявили в компании.

В частности, в настройках можно будет выбрать, в какую папку будут попадать новые сообщения: в чаты, в запросы переписки или в папку с запретом получения.

Также пользователи смогут заблокировать собеседника и в Instagram, и в Facebook.

При этом ранее в Instagram можно было пожаловаться на одно из сообщений в чате, а теперь можно сообщить администраторам о подозрительной переписке в целом.

По материалам Економічна Правда
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