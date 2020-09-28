Стоимость кредита в МФО должна включать все расходы клиента, - НБУ

В общую стоимость кредита и реальную годовую процентную ставку в небанковских учреждениях следует включать все без исключения затраты потребителя.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Какие именно расходы предлагают учитывать:

платежи за обслуживание и возврата кредита, включая проценты, комиссии, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги финучреждения, при наличии комиссии кредитного посредника;

платежи за услуги третьих лиц (например, страховые, налоговые платежи, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов и т.д.).

Такие правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки уже работают для банков.

Нацбанк предлагает установить единые правила как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений.

Чем это полезно:

потребитель еще на этапе выбора кредита сможет получить полную, точную и понятную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита;

новые правила расчета позволят избежать ситуаций, когда реальная стоимость кредита отличается от суммы, на которую рассчитывал потребитель;

также это облегчит выбор, ведь потребитель сможет сравнить ключевые показатели стоимости потребительского кредита в разных финансовых учреждениях (банках и небанковских учреждениях) и выбрать самое выгодное для себя предложение.

Подробно с предложенными правилами расчета стоимости потребительского кредита можно ознакомиться в проекте постановления Правления по ссылке.

Обсуждение проекта правил продлится до 3 ноября 2020 года. Свои предложения можно присылать по электронной почте на адрес: Consumer.Protection@bank.gov.ua.