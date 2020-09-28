Стоимость кредита в МФО должна включать все расходы клиента, - НБУ

В общую стоимость кредита и реальную годовую процентную ставку в небанковских учреждениях следует включать все без исключения затраты потребителя.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Какие именно расходы предлагают учитывать:
Такие правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки уже работают для банков.
Нацбанк предлагает установить единые правила как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений.
Чем это полезно:
Подробно с предложенными правилами расчета стоимости потребительского кредита можно ознакомиться в проекте постановления Правления по ссылке.
Обсуждение проекта правил продлится до 3 ноября 2020 года. Свои предложения можно присылать по электронной почте на адрес: Consumer.Protection@bank.gov.ua.
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