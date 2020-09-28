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Что будет с инфляцией, уровнем безработицы и стоимостью бензина - мнение экспертов

Что будет с инфляцией, уровнем безработицы и стоимостью бензина - мнение экспертов

Все эксперты прогнозируют ускорение роста цен на 2,8-4%. То есть в среднем на 1% в месяц. Напомним: пока, по подсчетам Госслужбы статистики, за январь-август (данные за сентябрь ожидаются 8 октября) инфляция оказалась всего 1,2%.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин аргументирует, что на цены будет давить рост курса доллара и попытки производителей, особенно аграриев, переложить понесенные из-за засухи убытки на конечных потребителей.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорят, что на ускорение инфляции существенно повлияет рост тарифов в коммунальной сфере.

“Рост потребительских цен в IV квартале, по сравнению с III кварталом, всегда сезонно ускоряется, – отметил Виктор Скаршевский. – Аналогичную картину будем наблюдать и в 2020 году. Начал дорожать природный газ для населения, и для теплокоммунэнерго, что означает удорожание тепла. Также на росте цен существенно скажется девальвация гривни, ведь 50% потребления в Украине – это импорт, и незначительно – увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн”.

Как изменится стоимость бензина. Топливо подорожает, но ненамного, в пределах 1-1,3 грн/л, прежде всего из-за девальвации гривни. Тем более, что переходим в низкий сезон потребления, поэтому драйвером цен будет исключительно валютный фактор, уверен Андрей Шевчишин.

“Цена бензина в Украине зависит от мировых цен на нефть и обменного курса, эти два фактора являются определяющими, – напомнил Олег Пендзин. – С их учетом, средние цены на бензин А-95 до конца года будут в пределах 23-24 грн/л”.

Уровень безработицы. Методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Все эксперты говорят о том, что “свободных рук” в IV квартале добавится. Олег Пендзин напомнил: в октябре заканчиваются сезонные работы в агросекторе, а в других сферах (туризм, отдых, общепит) они завершились. На уровень безработицы, по его словам, повлияет и продолжающийся карантин, который бьет по сфере сервиса, где заняты порядка 1,5 млн человек.

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По материалам Сегодня
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