Бизнес назвал топ-3 стратегических действия, которых больше всего ждет от правительства

С начала карантина доход компаний значительно снизился по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине вместе с компанией-членом Палаты «Делойт».

“Полугодовой карантин ощутимо повлиял на бизнес. Половина респондентов нашего опроса отметили, что доход их компаний снизился по сравнению с показателями прошлого года. Подавляющее большинство бизнесов пережили этот период с неизменной численностью персонала и без снижения заработных плат. В то же время удаленная работа стала частью рабочей жизни для компаний подавляющего большинства участников исследования», – прокомментировала Елена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компании «Делойт» в Украине.

Топ-3 стратегических действия, которых бизнес больше всего ждет от правительства Украины:

продолжение мощной программы реформ (87%);

продолжение сотрудничества с МВФ для обеспечения макроэкономической стабильности (63%);

создание экономических стимулов/поощрений для сохранения занятости и стимулирования инвестиций (50%).

Доход компании на зарплаты работников:

50% респондентов указали, что доход компаний уменьшился в связи с пандемией и вызванными ею последствиями;

77% представителей бизнеса отметили, что количество сотрудников в их компаниях за последние полгода не изменилось;

61% респондентов указали, что они не изменили заработную плату сотрудников.

Также исследование показало, что 51% компаний не сокращали инвестиции в Украину за последние полгода. В то же время более трети респондентов (35%) отметили сокращение инвестиций.

Удаленная работа:

более трех четвертей респондентов отметили, что удаленная работа стала частью рабочей жизни для их сотрудников;

7% респондентов указали, что почти все, а 17% – что все сотрудники в их компаниях работают удаленно;

32% респондентов указали, что их компании, в которых сотрудники работают из дома, пока не имеют четкого плана по возвращению своих сотрудников на рабочие места;

24% респондентов отметили, что их сотрудники работают больше часов в день во время карантина по сравнению с докарантинным периодом;

для 58% изменений в количестве рабочего времени сотрудников не произошло.

Самые большие вызовы в сфере человеческого капитала за последние полгода:

эмоциональное выгорание сотрудников;

сложности в коммуникации команд;

неравномерное распределение работы внутри или между командами.

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