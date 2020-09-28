Бизнес назвал топ-3 стратегических действия, которых больше всего ждет от правительства

С начала карантина доход компаний значительно снизился по сравнению с показателями прошлого года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Американской торговой палаты в Украине вместе с компанией-членом Палаты «Делойт».
“Полугодовой карантин ощутимо повлиял на бизнес. Половина респондентов нашего опроса отметили, что доход их компаний снизился по сравнению с показателями прошлого года. Подавляющее большинство бизнесов пережили этот период с неизменной численностью персонала и без снижения заработных плат. В то же время удаленная работа стала частью рабочей жизни для компаний подавляющего большинства участников исследования», – прокомментировала Елена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services компании «Делойт» в Украине.
Топ-3 стратегических действия, которых бизнес больше всего ждет от правительства Украины:
Доход компании на зарплаты работников:
Также исследование показало, что 51% компаний не сокращали инвестиции в Украину за последние полгода. В то же время более трети респондентов (35%) отметили сокращение инвестиций.
Удаленная работа:
Самые большие вызовы в сфере человеческого капитала за последние полгода:
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