В Китае обнаружили гигантское кладбище элитных автомобилей (фото)

Всего на «автомобильном кладбище» находятся около 200 автомобилей. Среди них – Aston Martin, Bentley и Porsche.
Недалеко от китайского города Чэнду журналисты обнаружили огромное кладбище элитных автомобилей под открытым небом. Отмечается, что ранее эти машины принадлежали автосалону, но после заключения его владельца в тюрьму, машины оказались никому не нужными.
На фотографиях можно увидеть Aston Martin Vantage Volante, Audi R8, Chevrolet Corvette, Porsche Panamera и Bentley Continental Flying Spur.
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