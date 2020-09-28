В Китае обнаружили гигантское кладбище элитных автомобилей (фото)

Всего на «автомобильном кладбище» находятся около 200 автомобилей. Среди них – Aston Martin, Bentley и Porsche.

Недалеко от китайского города Чэнду журналисты обнаружили огромное кладбище элитных автомобилей под открытым небом. Отмечается, что ранее эти машины принадлежали автосалону, но после заключения его владельца в тюрьму, машины оказались никому не нужными.



На фотографиях можно увидеть Aston Martin Vantage Volante, Audi R8, Chevrolet Corvette, Porsche Panamera и Bentley Continental Flying Spur.