0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Польский спортивный бренд выходит на рынок Украины

Польский спортивный бренд выходит на рынок Украины

Польская компания OTCF и компания “Эпицентр К” заключили соглашение о развитии в Украине сети магазинов 4F.

Об этом сообщает пресс-служба “Эпицентра”.

Сообщается, что бренд 4F специализируется на создании высококачественной спортивной одежды и аксессуаров для занятия активными видами спорта, фитнесом в сегменте “медиум”. Также 4F развивает линейку товаров для туризма и повседневного использования.

Бренду принадлежат 174 монобрендовых магазина в Польше, его продукция представлена в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.

До недавнего времени бренд 4F на отечественном рынке был представлен лишь отдельными товарами в больших мультибрендовых магазинах спортивной одежды. С августа этого года бренд начал выходить на рынок Украины, открыв в ТРЦ Retroville в Киеве первый монобрендовый магазин.

Отмечается, что с 2008 года 4F одевает олимпийцев и паралимпийцев Польши на всех Олимпиадах. Также бренд 4F является партнером олимпийских комитетов еще 7 стран: Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.