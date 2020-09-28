Польский спортивный бренд выходит на рынок Украины

Польская компания OTCF и компания “Эпицентр К” заключили соглашение о развитии в Украине сети магазинов 4F.

Об этом сообщает пресс-служба “Эпицентра”.

Сообщается, что бренд 4F специализируется на создании высококачественной спортивной одежды и аксессуаров для занятия активными видами спорта, фитнесом в сегменте “медиум”. Также 4F развивает линейку товаров для туризма и повседневного использования.

Бренду принадлежат 174 монобрендовых магазина в Польше, его продукция представлена в 500 мультибрендовых магазинах в 30 странах мира.

До недавнего времени бренд 4F на отечественном рынке был представлен лишь отдельными товарами в больших мультибрендовых магазинах спортивной одежды. С августа этого года бренд начал выходить на рынок Украины, открыв в ТРЦ Retroville в Киеве первый монобрендовый магазин.

Отмечается, что с 2008 года 4F одевает олимпийцев и паралимпийцев Польши на всех Олимпиадах. Также бренд 4F является партнером олимпийских комитетов еще 7 стран: Хорватии, Греции, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Сербии и Словакии.