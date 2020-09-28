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Остатки средств в госказне за месяц сократились в два раза

Остатки средств в госказне за месяц сократились в два раза

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 октября 2020 года составили 21,275 миллиарда гривен, что вдвое меньше по сравнению с показателем на 1 сентября.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Месяц назад остатки на ЕКС составляли 45,66 млрд грн. Годом ранее 1 октября остатки на ЕКС были почти в три раза выше – 61,61 млрд грн.

Напомним, Госказначейство постоянно финансирует кассовые разрывы Пенсионного фонда.

За 8 месяцев 2020 года Пенсионный фонд увеличил долги перед Госказначейством на 16 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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