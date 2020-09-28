Межбанк: как курс встретит октябрь

1 октября в связи с завершением очередного месяца и квартала на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций. Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке. По нашим прогнозам объемы торгов в четверг будут находиться в пределах до $130-180 млн при совершении до 410-520 сделок.

Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную “угрозу” для гривны представляют:

пока еще не полностью потраченные экспортерами суммы возмещений НДС , что сокращает их интерес к продаже валютной выручки на межбанке;

суммы погашений гривневых ОВГЗ конца сентября, которые получили как местные инвесторы, так и иностранцы. Нерезиденты фиксируют свою прибыль в валюте, покупая ее на рынке, и этим увеличивают давление на курс гривны относительно доллара и евро;

покупки валюты “дочками” иностранных компаний (традиционно ежемесячно первая декада месяца) и вывод дивидендов несколькими банками с иностранным капиталом своим акционерам;

не даст скучать сегодня дилерам банков и ситуация с парой доллар/евро на международных площадках. Доллар достаточно активно дешевел во второй половине 30 сентября на внешних рынках и на утро 1 октября евро уже стоил порядка 1,175 доллара. Валютные ралли по этой паре отражаются и на курсе евро относительно гривны, что дает дополнительный соблазн банкам-спекулянтам “поиграть” с евро и в четверг.

“Подстраховку” для гривны создают продажи валюты металлургами и аграриями, а также периодические продажи валюты Нафтогаза Украины через государственный Укргазбанк на фоне выходов НБУ с интервенциями по продаже доллара.

Продавать физически при этом валюту Нацбанку постоянно даже не обязательно. Рынок уже приучен четко реагировать на нацбанковские ценники и находиться затем в желаемом для регулятора коридоре по курсу доллара даже без реальных продаж им валюты. Часто за него это делает тот же Укргазбанк, что экономит резервы НБУ.

Как и вчера – наличный рынок в четверг будет полностью ориентироваться на поведение межбанка. Большинство обменников установит спред по доллару в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах 20-35 копеек. У финкомпаний он традиционно будет уже, а в кассах банков и при обмене валюты через банковские мобильные приложения – шире.

Курсы межбанка по прогнозу на 1 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,18 – 28,40 гривен, евро – коридор 32,95 – 33,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,28 / 28,30

евро – 33,07 / 33,09

Курсы валют на Межбанке

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