0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Межбанк: как курс встретит октябрь

Межбанк: как курс встретит октябрь

1 октября в связи с завершением очередного месяца и квартала на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций. Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке. По нашим прогнозам объемы торгов в четверг будут находиться в пределах до $130-180 млн при совершении до 410-520 сделок.

Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную “угрозу” для гривны представляют:

  • пока еще не полностью потраченные экспортерами суммы возмещений НДС, что сокращает их интерес к продаже валютной выручки на межбанке;
  • суммы погашений гривневых ОВГЗ конца сентября, которые получили как местные инвесторы, так и иностранцы. Нерезиденты фиксируют свою прибыль в валюте, покупая ее на рынке, и этим увеличивают давление на курс гривны относительно доллара и евро;
  • покупки валюты “дочками” иностранных компаний (традиционно ежемесячно первая декада месяца) и вывод дивидендов несколькими банками с иностранным капиталом своим акционерам;
  • не даст скучать сегодня дилерам банков и ситуация с парой доллар/евро на международных площадках. Доллар достаточно активно дешевел во второй половине 30 сентября на внешних рынках и на утро 1 октября евро уже стоил порядка 1,175 доллара. Валютные ралли по этой паре отражаются и на курсе евро относительно гривны, что дает дополнительный соблазн банкам-спекулянтам “поиграть” с евро и в четверг.

“Подстраховку” для гривны создают продажи валюты металлургами и аграриями, а также периодические продажи валюты Нафтогаза Украины через государственный Укргазбанк на фоне выходов НБУ с интервенциями по продаже доллара.

Продавать физически при этом валюту Нацбанку постоянно даже не обязательно. Рынок уже приучен четко реагировать на нацбанковские ценники и находиться затем в желаемом для регулятора коридоре по курсу доллара даже без реальных продаж им валюты. Часто за него это делает тот же Укргазбанк, что экономит резервы НБУ.

Как и вчера – наличный рынок в четверг будет полностью ориентироваться на поведение межбанка. Большинство обменников установит спред по доллару в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах 20-35 копеек. У финкомпаний он традиционно будет уже, а в кассах банков и при обмене валюты через банковские мобильные приложения – шире.

Курсы межбанка по прогнозу на 1 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,18 – 28,40 гривен, евро – коридор 32,95 – 33,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,28 / 28,30
евро – 33,07 / 33,09

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.