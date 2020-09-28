Межбанк: как курс встретит октябрь

1 октября в связи с завершением очередного месяца и квартала на валютном межбанке не стоит ожидать значительных объемов клиентских операций. Сработает традиционный фактор первого дня нового отчетного периода. Компании подводят первые итоги прошлого месяца и окончательно определяются со своими бизнес-планами и задачами на новый. Это сокращает их активность на рынке. По нашим прогнозам объемы торгов в четверг будут находиться в пределах до $130-180 млн при совершении до 410-520 сделок.
Но это не значит, что при этом будет полное затишье в части курсового тренда в течение сессии. Определенную “угрозу” для гривны представляют:
“Подстраховку” для гривны создают продажи валюты металлургами и аграриями, а также периодические продажи валюты Нафтогаза Украины через государственный Укргазбанк на фоне выходов НБУ с интервенциями по продаже доллара.
Продавать физически при этом валюту Нацбанку постоянно даже не обязательно. Рынок уже приучен четко реагировать на нацбанковские ценники и находиться затем в желаемом для регулятора коридоре по курсу доллара даже без реальных продаж им валюты. Часто за него это делает тот же Укргазбанк, что экономит резервы НБУ.
Как и вчера – наличный рынок в четверг будет полностью ориентироваться на поведение межбанка. Большинство обменников установит спред по доллару в пределах 15-25 копеек и по евро – в пределах 20-35 копеек. У финкомпаний он традиционно будет уже, а в кассах банков и при обмене валюты через банковские мобильные приложения – шире.
Курсы межбанка по прогнозу на 1 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,18 – 28,40 гривен, евро – коридор 32,95 – 33,40 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,28 / 28,30
евро – 33,07 / 33,09
Курсы валют на Межбанке
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