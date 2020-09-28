В НБУ назвали причины девальвации гривны

В сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (сентябрь 2020 года).
“Это повлекло незначительное ослабление курса гривны к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло 0,2 млрд долларов”, – говорится в обзоре.
Напомним, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, в течение сентября вырос на 3% – с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября.
График: НБУ
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