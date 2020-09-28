Альфа-Банк Украина подписал Пакт ради молодежи-2025 и продолжает работу по поддержке молодых специалистов

Альфа-Банк Украина как ведущая компания-работодатель во второй раз поддержал инициативу Министерства молодежи и спорта Украины, Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» и Фонда ООН в области народонаселения – Украинский Пакт ради молодежи-2025.

На официальной встрече по случаю подписания обновленного документа присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет и другие. Участниками от бизнеса стали представители 15 ведущих компаний, в том числе Альфа-Банка Украина, которые продемонстрировали наибольшую вовлеченность в проекты инициативы.

Украинский Пакт ради молодежи-2025 продолжил стратегию партнерства ради создания новых рабочих мест для талантливой молодежи, начатую 2016 году.

За 5 лет существования Пакта работодатели, а это 148 компаний-подписантов, совместно создали 45 тысяч рабочих мест для молодежи и обеспечили менторской поддержкой почти 5 тысяч молодых людей.

Следующие 5 лет на передний план выходит тема менторства как эффективного инструмента взаимодействия молодежи и опытных специалистов от бизнеса, где в выигрыше будут обе стороны. Сотрудник получит развитие soft skills, а студент или выпускник – необходимые знания на практике. Местом встречи бизнеса и молодежи станет Всеукраинская менторская платформа, которая откроет окно возможностей для молодежи из разных регионов.

Свою подпись под новым Пактом поставила директор по управлению персоналом Альфа-Банка Мария Гаравская. Выражая благодарность организаторам за крутую инициативу, объединяющую лучших работодателей Украины, Мария отметила: «Безусловно мы видим тенденцию на омоложение персонала нашей компании, поэтому заинтересованы в сотрудничестве и совместном развитии молодежи. Альфа-Банк уже имеет положительный опыт работы с юной аудиторией. Это и участие в проектах в рамках предыдущего Пакта-2020, а также собственные проекты – «Школа на миллион» и «Амбассадоры Альфы». Много внимания мы уделяем деятельности в регионах, чтобы предоставить молодежи на местах доступ к знаниям и инструментам, которые помогут получить достойную работу».

Отдельно банк работает над созданием комфортного рабочего процесса, участниками которого являются представители разных поколений, ведь такая коллаборация опыта и свежего взгляда дает превосходные результаты.

Пакт ради молодежи-2025 – это один из эффективных методов, способствующих достижению нашей страной Цели устойчивого развития №8 «Достойные рабочие места и экономический рост». Альфа-Банк Украина высоко ценит возможность быть частью этого глобального движения и со всей ответственностью относится к инициативам, которые имеют влияние на миллионы юных украинцев, что еще раз подтверждает: Альфа-Банк Украина – это # ​​робота_на_миллион.