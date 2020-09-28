0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0 Новости партнёров

Альфа-Банк Украина подписал Пакт ради молодежи-2025 и продолжает работу по поддержке молодых специалистов

Альфа-Банк Украина как ведущая компания-работодатель во второй раз поддержал инициативу Министерства молодежи и спорта Украины, Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности» и Фонда ООН в области народонаселения – Украинский Пакт ради молодежи-2025.

На официальной встрече по случаю подписания обновленного документа присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет и другие. Участниками от бизнеса стали представители 15 ведущих компаний, в том числе Альфа-Банка Украина, которые продемонстрировали наибольшую вовлеченность в проекты инициативы.

Украинский Пакт ради молодежи-2025 продолжил стратегию партнерства ради создания новых рабочих мест для талантливой молодежи, начатую 2016 году.

За 5 лет существования Пакта работодатели, а это 148 компаний-подписантов, совместно создали 45 тысяч рабочих мест для молодежи и обеспечили менторской поддержкой почти 5 тысяч молодых людей.

Следующие 5 лет на передний план выходит тема менторства как эффективного инструмента взаимодействия молодежи и опытных специалистов от бизнеса, где в выигрыше будут обе стороны. Сотрудник получит развитие soft skills, а студент или выпускник – необходимые знания на практике. Местом встречи бизнеса и молодежи станет Всеукраинская менторская платформа, которая откроет окно возможностей для молодежи из разных регионов.

Свою подпись под новым Пактом поставила директор по управлению персоналом Альфа-Банка Мария Гаравская. Выражая благодарность организаторам за крутую инициативу, объединяющую лучших работодателей Украины, Мария отметила: «Безусловно мы видим тенденцию на омоложение персонала нашей компании, поэтому заинтересованы в сотрудничестве и совместном развитии молодежи. Альфа-Банк уже имеет положительный опыт работы с юной аудиторией. Это и участие в проектах в рамках предыдущего Пакта-2020, а также собственные проекты – «Школа на миллион» и «Амбассадоры Альфы». Много внимания мы уделяем деятельности в регионах, чтобы предоставить молодежи на местах доступ к знаниям и инструментам, которые помогут получить достойную работу».

Отдельно банк работает над созданием комфортного рабочего процесса, участниками которого являются представители разных поколений, ведь такая коллаборация опыта и свежего взгляда дает превосходные результаты.

Пакт ради молодежи-2025 – это один из эффективных методов, способствующих достижению нашей страной Цели устойчивого развития №8 «Достойные рабочие места и экономический рост». Альфа-Банк Украина высоко ценит возможность быть частью этого глобального движения и со всей ответственностью относится к инициативам, которые имеют влияние на миллионы юных украинцев, что еще раз подтверждает: Альфа-Банк Украина – это # ​​робота_на_миллион.

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.