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Минэнерго: госкомпании в ближайшее время рассчитаются по "зеленому" тарифу за август

Минэнерго: госкомпании в ближайшее время рассчитаются по "зеленому" тарифу за август

Динамика расчетов с инвесторами в “зеленую” энергетику улучшилась, в ближайшее время “Укрэнерго” и ГП “Гарантированный покупатель” аккумулируют необходимые средства для полного расчета за август.

Об этом заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

“Меморандум между Правительством, Минэнерго и инвесторами в “зеленую” энергетику, имплементированный соответствующим законом, позволил запустить механизм погашения долгов государства. Уже в августе расчеты государства за “зеленую” электроэнергию составили 84%.

В то же время Министерство энергетики проводит необходимую работу, чтобы 100% оплата с инвесторами в ВИЭ стала системной”, – говорится в сообщении.

“Я хочу заверить инвесторов, что со стороны Министерства делаются все шаги для выполнения законодательства и условий меморандума. Мы системно работаем над тем, чтобы 100% оплата стала нормой”, – отметила Ольга Буславец.

По ее словам, остается ряд вопросов, которые относятся к компетенции Верховной Рады и других министерств.

Верховная Рада, в частности, должна принять решение о предоставлении государственных гарантий государственным энергетическим компаниям, в частности, НЭК “Укрэнерго”, для привлечения на выгодных условиях кредитных средств от государственных банков и международных финансовых учреждений.

“Заметим, что такая законодательная инициатива нужна срочно, чтобы покрыть кассовые разрывы в платежах НЭК “Укрэнерго” и избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии.

По материалам Економічна Правда
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