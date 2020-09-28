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Lenovo выпустила первый в мире ноутбук с гибким экраном (фото, видео)

Lenovo выпустила первый в мире ноутбук с гибким экраном (фото, видео)

Компания Lenovo выпустила модель ноутбука Thinkpad X1 Fold, оснащенную 13-дюймовым OLED-экраном с функцией сгибания его пополам.

Об этом сообщает The Verge.

Ноутбук можно использовать как большой планшет, когда он полностью разложен, или разделить экран на два смежных дисплея. Fold можно использовать горизонтально как 13-дюймовый ноутбук, с клавиатурой и подставкой, или вертикально, согнутым на 90 градусов, а также как книгу со стилусом.

Thinkpad X1 Fold имеет процессор Lakefield от Intel, два порта USB-C и слот для SIM-карт, 8 ГБ оперативной памяти, размер хранилища на 1 ТБ и аккумулятор емкостью 50 Ватт-ч. Он весит около килограмма и поддерживает технологию 5G.

Lenovo также анонсировала ThinkPad X1 Nano, который является самым легким ноутбуком среди когда-либо изготовленных – весом 0,9 кг. Девайс работает на системе Intel Evo, то есть пригоден к длительной автономной работе, быстрой зарядке и загрузке. Система Evo содержит процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения, Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4.

Nano имеет 13-дюймовый дисплей 2K 16:10 (с сенсорными и несенсорными опциями). Lenovo заявляет, что девайс имеет такую же мощность, как 14-дюймовый экран 16:9. Он оснащен рядом функций безопасности с использованием искусственного интеллекта: Nano определяет, когда владелец проходит мимо, и может включаться или, наоборот, блокироваться, когда пользователь отходит.

Nano оснащен процессором Intel 11 поколения до i7, имеет 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ памяти в хранилище, аккумулятор на 48 Ватт-ч, четыре 360-градусных микрофона и интегрированную графику Intel Xe. Он также поддерживает 5G и может запускать Linux в дополнение к Windows 10 Pro.

Nano поступит в продажу в 4 квартале 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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