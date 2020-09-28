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Украинцам, которые находились на самоизоляции, компенсировали почти 25 млн грн

Украинцам, которые находились на самоизоляции, компенсировали почти 25 млн грн

По состоянию на конец сентября 20 тысяч застрахованных лиц, из которых 5 тысяч медиков находились на самоизоляции под медицинским наблюдением – Фонд социального страхования Украины компенсировал для них потерянный за это время заработок с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. С начала пандемии Фонд направил на такие пособия 24,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Пройти оплачиваемую самоизоляцию работающие украинцы могут в случае непосредственного контакта с больным COVID-19.

Суммы выплат:

  • 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа;
  • 100% – для медицинских работников.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачиваются работодателем.

“Пособие по временной нетрудоспособности из-за изоляции от коронавирусной болезни финансируется ФССУ на основании больничного листка, выданного с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11”, – сообщают в ФССУ.

На период карантина открыть листок нетрудоспособности возможно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.

Справка Finance.ua:

  • За восемь месяцев этого года Фонд социального страхования профинансировал 5,98 млн грн ежемесячных выплат пострадавшим на производстве и тем, кто потерял заработок из-за частичной или полной потери трудоспособности.
  • За 8 месяцев 2020 года в Фонд социального страхования Украины подали на оплату почти 2 миллиона листков нетрудоспособности.

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По материалам Finance.UA
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