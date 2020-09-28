Для приватизации в 2020 году Фонд госимущества получил 530 предприятий

Фонд государственного имущества Украины для приватизации в 2020 году получил 530 предприятий.

Об этом на пресс-конференции в среду рассказала и. о. начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву Яна Матиева.

“В конце 2019 года в Фонд госимущества было передано для приватизации 530 предприятий. Эти предприятия были с определенными обременениями, имущество с арестами или пребывающее в запущенном состоянии. И команда Фонда госимущества начала работу по подготовке и реализации указанного имущества”, – рассказала Матиева.

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По ее словам, до недавнего времени работа Фонда была закрытой и непонятной, сейчас изменена концепция и философия приватизации государственного имущества.

Фондом государственного имущества создан специальный сайт, на котором совершить покупку могут и физические лица. Он содержит сведения обо всем имуществе, которое имеется в продаже.

Также Матиева сообщила, что в течение этого года уже состоялось более 1 500 успешных аукционов малой приватизации.

“Мы видим значительный рост успехов малой приватизации. С открытием более полной информации об объектах у нас выросло среднее количество участников процесса, процесс приватизации стал рыночным и позволяет поднимать цену до рыночной”, – сказала она.