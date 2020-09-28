0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Для приватизации в 2020 году Фонд госимущества получил 530 предприятий

Для приватизации в 2020 году Фонд госимущества получил 530 предприятий

Фонд государственного имущества Украины для приватизации в 2020 году получил 530 предприятий.

Об этом на пресс-конференции в среду рассказала и. о. начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву Яна Матиева.

“В конце 2019 года в Фонд госимущества было передано для приватизации 530 предприятий. Эти предприятия были с определенными обременениями, имущество с арестами или пребывающее в запущенном состоянии. И команда Фонда госимущества начала работу по подготовке и реализации указанного имущества”, – рассказала Матиева.

Читайте также: В Украине в этом году хотят запустить рынок аренды госимущества

По ее словам, до недавнего времени работа Фонда была закрытой и непонятной, сейчас изменена концепция и философия приватизации государственного имущества.

Фондом государственного имущества создан специальный сайт, на котором совершить покупку могут и физические лица. Он содержит сведения обо всем имуществе, которое имеется в продаже.

Также Матиева сообщила, что в течение этого года уже состоялось более 1 500 успешных аукционов малой приватизации.

“Мы видим значительный рост успехов малой приватизации. С открытием более полной информации об объектах у нас выросло среднее количество участников процесса, процесс приватизации стал рыночным и позволяет поднимать цену до рыночной”, – сказала она.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.