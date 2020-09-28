Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел еще до старта продаж (фото)

Ford решил снизить цены на электрокроссовер Mustang Mach-E еще до начала отгрузок первых автомобилей клиентам. Официальным уведомлением о снижении цен, адресованным дилерам, изначально поделился один из пользователей форума Mustang Mach-E, после чего представитель компании подтвердил изменения цены ресурсу Electrek, объяснив этот шаг стремлением «оставаться полностью конкурентоспособными». Иными словами, это не что иное, как магическая сила конкуренции.
Ford представил Mustang Mach-E еще в конце прошлого года. Это первый электрический автомобиль Ford, который компания разработала с нуля, и это первый Mustang в кузове кроссовера. Из-за пандемии Ford пришлось отложить выход знаковой модели на рынок на пару месяцев — автомобили появятся у официальных дилеров Ford в Северной Америке в ближайшие пару недель.
Все эти цены указаны без учета федеральной налоговой скидки в размере $7500, которая по-прежнему доступна покупателям электромобилей Ford. То есть, максимально доступный базовый Mustang Mach-E Select RWD в США обойдется в $35 395 с применением скидки.
С такими ценами Mustang Mach-E вполне может составить достойную конкуренцию Tesla Model Y, цены на которой в США начинаются от $49 990 (без каких-либо скидок).
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