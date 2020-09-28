Кабмин утвердил стандарт среднего образования: что изменится с 2022

Кабинет министров утвердил стандарт среднего образования. Этот стандарт начнет действовать с 2022 года.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 30 сентября.
Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.
Ключевые компетентности, которые должны получить школьники:
“Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза”, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.
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