Кабмин утвердил стандарт среднего образования: что изменится с 2022

Кабинет министров утвердил стандарт среднего образования. Этот стандарт начнет действовать с 2022 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 30 сентября.

Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе обучения.

Ключевые компетентности, которые должны получить школьники:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках;

математическая и технологическая компетентность;

инновационность и открытость к новым идеям;

предприимчивость и финансовая грамотность;

способность учиться на протяжении жизни.

“Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Ключевые компетентности и сквозные умения, заложенные в этом документе, основаны на лучших практиках Европейского союза”, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом Минобразования должно до конца года разработать и утвердить образовательные программы для учащихся согласно новым стандартам.