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Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году

Кабмин перенес три рабочих дня в 2021 году

По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покров.

Кабинет Министров одобрил распоряжение “О переносе рабочих дней в 2021 году”. В следующем году будет перенесено три рабочих дня.

Распоряжение принято на заседании правительства 30 сентября.

Как отмечается в документе, рабочие дни перенесены с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году: 7 января – Рождества Христова, 24 августа – Дня независимости Украины, 14 октября – Дня защитника Украины.

В 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

По материалам РБК-Украина
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