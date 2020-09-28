🚀 Рейтинг МФО в Украине: лидеры по онлайн-кредитованию

Мир постепенно “оживает” после пандемии COVID-19, но коронакризис так или иначе нанес серьёзный удар по финансовому состоянию стран, а также по кошелькам населения. Люди стали чаще задумываться о том, где безопасно взять деньги в кредит. А лучше – всего за несколько минут получить заем на карту, и при этом даже не выходить из дома. 🏡
Реально ли объединить удобство, простоту и скорость в этой услуге? Компании, которые занимают высокие места в рейтинге Finance.ua доказывают, что это не только возможно, но и уже работает.
Что это за рейтинг? Наш рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Мы сравнили 53 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других. Их мы оценивали по 6 ключевым критериям:
⚡ Плюс в этом квартале мы немного изменили методологию начисления:
Итак, встречайте обновленный рейтинг МФО от Finance.ua. Он стал еще объективнее:
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