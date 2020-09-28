🚀 Рейтинг МФО в Украине: лидеры по онлайн-кредитованию

Мир постепенно “оживает” после пандемии COVID-19, но коронакризис так или иначе нанес серьёзный удар по финансовому состоянию стран, а также по кошелькам населения. Люди стали чаще задумываться о том, где безопасно взять деньги в кредит. А лучше – всего за несколько минут получить заем на карту, и при этом даже не выходить из дома. 🏡

Реально ли объединить удобство, простоту и скорость в этой услуге? Компании, которые занимают высокие места в рейтинге Finance.ua доказывают, что это не только возможно, но и уже работает.

Что это за рейтинг? Наш рейтинг отображает качество обслуживания компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Мы сравнили 53 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других. Их мы оценивали по 6 ключевым критериям:

доступность и актуальность информации на сайте – критерий «Сайт»;

наличие BankID;

поддержка пользователей – критерий «Поддержка»;

количество каналов погашения займа – критерий «Погашение»;

наличие программ лояльности – критерий «Бонусы и скидки».

⚡ Плюс в этом квартале мы немного изменили методологию начисления:

в новом рейтинге мы проверяли наличие онлайн-мессенджеров в двух версиях сайта: веб и мобильной, поскольку часто МФО добавляют мессенджеры только в мобильной версии (90% клиентов приходят именно оттуда). Полный балл мы давали только в том случае, если мессенджеры есть в обеих версиях;

также учли, что если МФО подробно расписывает, как найти их в терминалах или Приват24 с помощью введения одного из реквизитов, то мы учитываем это как возможность погашения кредита в терминалах или Приват24, а не погашение по реквизитам;

оффлайн-договор: мы тщательно опросили все МФО и выяснили, что ни одна компания из тех, что выдают кредиты онлайн, не предоставляет возможности подписания договора оффлайн в отделении компании либо по юридическому адресу. Согласно же законодательству, клиент может запросить договор почтой. Так что в этом рейтинге ни одна компания не получила балла по этому пункту, и мы приняли решение исключить его из оценки.

Итак, встречайте обновленный рейтинг МФО от Finance.ua. Он стал еще объективнее: