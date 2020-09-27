Украинский рынок ипотечного кредитования в 2020 году стал "более концентрированным" - банкиры

Украинский рынок ипотечного кредитования в 2020 году стал “более концентрированным”.
Об этом сообщил заместитель начальника управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий в ходе круглого стола “Перспективы рынка ипотечного кредитования”, проведенного онлайн “Финансовым клубом”.
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“Рынок стал более концентрированным. Если семь банков в начале года выдавали 60% новых кредитов, то сейчас – 97%. Они практически полностью контролируют рынок. А если брать по остаткам, то рост значительно слабее – с 59% до 77%. Концентрация существенно выросла, но не так грандиозно”, – сказал он.
В Правэкс Банке оценивают свою долю на вторичном ипотечном рынке в 6%, а с учетом первичного рынка – примерно 10%. “У нас незначительный старый портфель, поэтому у нас позитивная динамика наращивания портфеля. Каждый месяц мы растем по количеству на 30-40%”, – рассказал заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.
Активизировались и государственные банки.
“Поскольку это была программа, которую называют “президентской”, государственные банки были активными участниками. Их доля существенно возросла с 40% до 53% в остатках. Все государственные банки, кроме Укрэксимбанка, который по очевидным причинам этим не занимается, нарастили портфели, уменьшили ставки, существенно увеличили объемы новых кредитов”, – сообщил Николай Остролуцкий.
Отдельные банки вырвались вперед, поскольку другие игроки заморозили свои ипотечные программы.
“Довольно много банков, которые занимались ипотекой, у которых остались значительные портфели, они или их уменьшают, или не наращивают, по крайней мере они абсолютно пассивны. Многие старые игроки просто не вышли на рынок. И такое впечатление, что не собираются”, – пояснил господин Остролуцкий.
По данным исследования “50 ведущих банков Украины”, которое ежегодно проводит “Финансовый клуб”, в 2019 году ипотеку предлагал всего 21 банк, и они выдали 4,8 тыс. таких кредитов.
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