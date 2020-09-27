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Ущерб от незаконной вырубки лесов в Украине сократился на 20%, — глава Госэкоинспекции

Ущерб от незаконной вырубки лесов в Украине сократился на 20%, — глава Госэкоинспекции

Объем ущерба от незаконной вырубки лесов сократился на 20%, при этом загрязнение поверхностных вод продолжает расти.

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

“Если говорить о незаконной вырубке лесов, приятно отметить, что за последний год объем ущерба от нее сократился на 20%. К примеру, в этом году в объектах природного заповедного фонда рубка в принципе не проводится. Действует мораторий на сплошные рубки главного лесопользования”, — говорит менеджер.

Также очищается воздух, впрочем, тут причина — кризис в металлургии. “Есть некое падение динамики выбросов вредных веществ в атмосферу. Но тут больше экономические факторы влияют, существует кризис в металлургической отрасли. Хотя есть и прямые модернизации предприятий, это позитивная динамика”, — подчеркивает Малеваный.

При этом, однако, большая часть металлургических и теплоэнергетических предприятий устарели. “Это устаревшее оборудование. Им предстоит огромный путь. Это и очистка воздуха, и очистка вод. К примеру, аглофабрика ММК Ильича (находится на последнем этапе модернизации — ред.) и аглофабрика “Арселор Миттал” в Кривом Роге — две большие разницы. Нужно ускорить процесс модернизации последней всеми силами, стимулировать переоборудование. Либо закрыть аглофабрику, которая наносит большой вред здоровью”, – считает глава Госэкоинспекции.

А вот в других отраслях количество проблем растет. “В некоторых отраслях проблем стало больше. Больше загрязнений поверхностных вод. Больше обмеления рек. Конечно, мы переживаем изменения климата, больше СО2, меняется температурный режим, стало больше пожаров, множество площадей высыхают и опустошаются”, – говорит глава Госэкоинспекции.

По материалам Дело
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