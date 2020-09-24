Банки-банкроты в августе получили 301 млн грн

«В августе 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 301,4 млн грн», – сообщает ФГВФЛ.

Из общей суммы поступлений наибольший объем средств получен от реализации активов – 292,5 млн грн.

По объемам поступлений от продажи имущества лидировали в частности:

- Дельта Банк – 170,9 млн грн;

- Родовид Банк – 32,3 млн грн;

- Промышленно-транспортный банк (ПтБ) – 23 млн грн;

- ВТБ Банк – 19,3 млн грн;

- Банк «Финансовая инициатива» – 15,2 млн грн.

Кроме того, за счет погашения кредитов банки-банкроты в августе получили 7,4 млн грн, аренды имущества – 1,5 млн грн.

С начала года общая сумма поступлений на счета неплатежеспособных банков составила 3,8 млрд грн.

От продажи активов банки-банкроты получили 3,54 млрд грн, погашения кредитов – 244,6 млн грн, аренды имущества – 17,3 млн грн.

От погашения ценных бумаг в январе-августе 2020 года средства не поступали.

Напомним, в июле на счета неплатежеспособных банков поступили рекордные в этом году 667 млн грн.