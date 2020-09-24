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Почему члены наблюдательных советов получают высокие зарплаты: мнение специалиста Dragon Capital

Почему члены наблюдательных советов получают высокие зарплаты: мнение специалиста Dragon Capital

Члены наблюдательных советов государственных компаний должны получать высокие зарплаты. Такое мнение в комментарии УНН высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

“Ибо на эту должность вы должны найти компетентного человека с безупречной репутацией. А такие люди дорого стоят. На 5 тысяч гривен вы не найдете никого”, – считает он.

По словам Фурсы, профессиональные члены наблюдательных советов самоокупающиеся.

“Они делают очень важную работу. Если они правильно выполняют свою функцию – они приносят нам с вами, налогоплательщикам, миллиарды гривен, и поэтому для нас, налогоплательщиков, это хорошая сделка: заплатить кому-то такие высокие зарплаты, которые себя окупят в тысячи раз”, – пояснил специалист.

В то же время критику членов наблюдательных советов Фурса назвал популизмом.

“Это самое простое объяснение. В Украине не любят, когда люди зарабатывают много. Украинцы почему-то молчат, когда политики воруют миллиардами, но когда они получают много денег – украинцев это не устраивает. Это такой общественный договор, и это огромная проблема”, – считает он.

По его мнению, реформу корпоративного управления атакуют политики, которых отстранили от управления государственными компаниями.

“Например, сейчас они не могут воровать через государственные банки, в которых нормально работает наблюдательный совет. Поэтому политики активно торпедируют реформу корпоративного управления. Если вы увидите, откуда это идет – очень активно ее торпедирует господин Коломойский и его приспешники. Почему они это делают? Потому что, например, есть ПриватБанк, история с ПриватБанком, и Коломойский видит, что, например, в Центрэнерго нет независимой наблюдательного совета, и он целый год нормально там хозяйничает и миллиарды скачивает, а в “Привате” есть, и он не может туда добраться. Какой ответ для него? Избавиться от наблюдательных советов”, – объясняет Фурса.

По материалам УНН
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