До 1 млн грн: юрист рассказал, как получить полное возмещение при ДТП

Неполная компенсация страховой компанией расходов, связанных с ДТП, весьма распространена в Украине. Это происходит потому, что стандартный полис покрывает расходы одного водителя за повреждение имущества только в пределах 130 тысяч гривен.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат.
Если же авария была серьезная, то этих средств вряд ли будет достаточно для покрытия расходов.
Именно для этого и разработали механизм «ДГО» (дополнительное страхование гражданской ответственности). «ДГО» предусматривает увеличение лимита страховой выплаты до 1 млн. грн.
В случае ДТП происходит выплата по автогражданке и по дополнительному полису «ДГО». Например, если стоимость повреждения автомобиля составляет 300 тыс. грн., то по автогражданке будет выплачено 130 тыс. грн. и по «ДГО» 170 тыс. грн.
Стоимость «ДГО» в соотношении к лимиту страхового возмещения также оптимальна, если сравнивать со стоимостью автогражданки. Например, дополнительное покрытие расходов на сумму 100 000 грн. ориентировочно стоит 250 грн. в год, дополнительное покрытие на сумму 500 000 грн. – 465 грн. в год.
Таким образом, с имеющимся «ДГО» автомобилист будет более защищен на дороге и в случае ДТП сможет получить полную сумму страхового возмещения.
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