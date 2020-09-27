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Миссия SpaceX по запуску военного спутника сорвалась

Миссия SpaceX по запуску военного спутника сорвалась

Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 10:22 с площадки 39А Космического центра Кеннеди. На ее борту находилось около 60 спутников весом в 259 килограммов. Команда “отмена” прозвучала за тридцать секунд до старта.

Частная космическая компания, принадлежащая Илону Маску, создает группировку спутников, вращающихся вокруг Земли, которые могут обеспечить доступный Интернет даже для отдаленных частей мира. SpaceX начала посылать партии Starlinks в быстрой последовательности в мае прошлого года и с тех пор установила около 700 спутников.

Маск выразил надежду, что к концу года у них будет 1500 спутников, что достаточно для покрытия сети в Северной Америке. Бета-тестирование сервиса уже началось.

Из-за этих изменений SpaceX перенесла на среду запланированную на вторник миссию с обновленным спутником GPS для ВВС США. Названный GPS III SV-04, он будет запускаться на борту ракеты Falcon 9.

По материалам Комментарии
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