В «Дії» начали тестировать электронные свидетельства о рождении и оплату штрафов ПДД

В приложении «Дія» сегодня запустили бета-тест электронных свидетельств о рождении, штрафов и исполнительных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«Теперь свидетельство о рождении ребенка до 16 лет всегда будет в смартфонах обоих родителей», – говорится в сообщении.

А также в “Дії” можно будет:

Просмотреть и оплатить штрафы за нарушение ПДД (фото и видеофиксация)

(фото и видеофиксация) Просмотреть и оплатить долги по исполнительным производствами физическими лицами-должниками.

Новый функционал. В “Дії” теперь можно сразу оплатить штраф или долг. Квитанция хранится в приложении.

«Сейчас эти услуги будут доступны только бета-тестерам. Скоро – для всех пользователей», – добавили в министерстве.

Напомним, электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажное.

Справка Finance.ua:

О том, что в приложении появится электронное свидетельство о рождении, сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров 24 сентября.

Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале «Дія».

Ранее также стартовал бета-тест электронного номера налогоплательщика ( РНОКПП ).

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